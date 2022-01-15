اسماعيل هنية يعزي الرئيس تبون برحيل المجاهد عثمان بلوزداد

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة ” حماس ” إسماعيل هنية برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد.

واستحضر رئيس حركة حماس في رسالته التاريخ المشرف للمجاهد عثمان بلوزداد في سبيل الجزائر في ثورة التحرير الوطني.

والتي شكلت عنصر إلهام للشعب الفلسطيني، وكل الشعوب المناضلة والمقاومة للاستعمار.

هذا وتوجه اسماعيل هنية بالتعزية للرئيس الجزائري وللجزائر عامة قيادة وحكومة وشعبا ولعائلة الفقيد،

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء، داعيًا الله أن يحفظ الجزائر وشعبها.