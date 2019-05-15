اشتراط بطاقة الناخب في عمل خيري يثير البلبلة ببلدية بن فريحة في وهران!!!!

أثارت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس البلدي لبن فريحة في وهران عبر الصفحة الرسمية للفايسبوك ضجة واسعة النطاق.

وحملت العديد من التأويلات من رواد صفحات التواصل الاجتماعي عقب إصدار بيان يحمل امضاء وختم رئيس المجلس الشعبي البلدي بن قويدر محمد الأمين.

يشترط للتسجيل في عملية الاختتان لفائدة المواطنين التقدم إلى مقر البلدية مرفقين بوثائق شهادة الميلاد، بطاقة التعريف وبطاقة الناخب.

هذه الأخيرة التي لقيت موجة استياء وفتحت باب استفسارات عديدة عن اسباب اشتراط بطاقة الناخب في عمل خيري متمثل في عملية اختتان لأطفال.

وإن كان البعض ذهب إلى اعتبار الوثيقة مزورة بعد ظهور وثيقة ثانية تحمل نفس إمضاء وختم رئيس المجلس الشعبي البلدي لكن بحذف شرط بطاقة الناخب واستبدالها بالتصريح الأبوي.

قبل التصريح الرسمي للمير بمكروفون النهار يؤكد أنه فعلا تم تعليق الوثيقة الاولى المتضمنة شرطة بطاقة الناخب معللا ذلك بخطأ ارتكبته الكاتبة العاملة بالبلدية بكتابة بطاقة الناخب بدل بطاقة الإقامة وهو الشرط غير المدون بالوثيقة المصححة.

كما تم التأكيد على ذلك بل تم استبدال شرط وثيقة بطاقة الناخب بالتصريح الأبوي في ملف التسجيل لعملية اختتان الاطفال.

مؤكدا وفي سياق آخر أن المجلس البلدي يشترط في العديد من الحالات بطاقة الناخب على اعتبار ان البلدية تحوي على عدد كبير من التجمعات الفوضوية في تبرير لاشتراط بطاقة الناخب وان كان سهوا وعن طريق الخطأ!!