اشتراط تحاليل لعدم تعاطي المخدرات في مسابقات التوظيف..وزير العدل يكشف السبب

قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف. أن الهدف من هذا الاجراء هو “التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الايجابية”. على أن يتم احالة الاجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.

وفي نفس الاطار أيضا، أكد وزير العدل أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الادمان، وانه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون.سيتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات”.