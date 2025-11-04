اشتراط شهادة السلبية للحصول على رخصة السياقة للحد من حوادث المرور تحت تأثير المخدرات

أعلن وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، عن قرار جديد يقضي باشتراط شهادة السلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات من أجل الحصول رخصة السياقة في خطوة إيجابية للتقليل من حوادث الطرقات وحماية الأرواح وتعزيز السّلامة المرورية للحد من حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأوضح لطفي بوجمعة خلال نزوله ضيفا على “فوروم الاذاعة”، أمس الإثنين، أن حوادث الطرقات، تختلف حسب نوع المركبة المستعملة، قائلاً إن “الجرائم التي يرتكبها سائق المركبة ذات الوزن الثقيل ليست نفسها التي يرتكبها سائق السيارة، في إشارة إلى ضرورة تحميل كل سائق مسؤولية ما ينجرّ من حوادث لاحقة في القيادة التي لا تتناسب مع حجم المركبة والمخاطر المرافقة لها.

ويأتي الإجراء الجديد تماشيا وتوجّهات الدولة نحو تشديد الرقابة على مؤهلات السائقين وضمان أن يكون الطريق مكانًا أكثر أمانًا للجميع،

للتقليل الخسائر البشرية والمادية على الطرق، بالإضافة الى نشر ثقافة المسؤولية والانضباط، من خلال جعل السياقة مرتبطة بالوعي الصحي والنفسي للسائق، وكذا تشجيع المواطنين على الابتعاد عن التعاطي خوفاً من فقدان حقهم في القيادة والعمل ومنه الحد من انتشار آفة المخدرات التي أخذت منحى خطير خلال السنوات الأخيرة.