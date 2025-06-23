اشتراط شهادة عدم تعاطي “المخدرات” لكل الرياضيين

اشترطت وزارة الرياضة، على الأسرة الرياضية تقديم شهادة طبية سلبية بعدم تعاطي المخدرات لكل الرياضيين بداية من الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

وفي مراسلة لها لجميع الهيئات الرياضية، أكدت الوزارة، أن هذه الخطوة، تندرج في إطار الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات بجميع أنواعها وأصنافها. ومحاربة هذا السلوك في الوسط الرياضي.

مشيرة إلى أنه إبتدءً من الموسم القادم 2025-2026. يشترط فرض تقديم شهادة طبية سلبية من كل الرياضيين، وأعضاء الطواقم الفنية والحكام بعدم تعاطي أي نوع من انواع المؤثرات العقلية والمخدرات.

وذلك، وفق ما تقتضيه ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والمنافسات. بما يسمح تجنب الآثار الخطيرة التي تنجم عن تناولها سواءا على السلوك العادي للرياضيين. أو حتى على الحالة الصحية لهم.

كما أوضحت المراسلة الموقعة من الوزير وليد صادي. أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعرض أصحابها إلى تدابير عقابية صارمة. قد تصل إلى الحرمان مدى الحياة من ممارسة الرياضة داخل النوادي الرياضية المعتمدة.

وفي الأخير، أكد وزير الرياضة، وليد صادي، أنه يولي أهمية بالغة للتنفيذ الصارم لمحتوى هذه التعليمة. التي ينبغي توزيعها على جميع الرابطات والأندية.