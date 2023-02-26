اشتراط 30 بالمائة للتمثيل النقابي بدلا من 20 بالمائة في قطاع التربية

تضمن القانون الأساسي لقطاع التربية بندا جديدا يتمثل في اشتراط 30 بالمائة للتنظيم النقابي في قطاع التربية بدلا من 20 بالمائة، كما كان معمولا عنه سابقا.

وحسب العارفين بالشأن النقابي والتربوي فإن تعديل قانون العمل النقابي من شأنه تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال. وتعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي. وأن تكون التعديلات مدعمة للحريات النقابية. ومراجعة لعملية التمثيل النقابي، والسماح بتأسيس فيدراليات، كونفدراليات واتحادات عمالية”،

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في مجال إعطاء حريات أكبر لممارسة النشاط النقابي.

وبدورها، تفاعلت عدة نقابات فاعلة مع المبادرة ورحبت بها. واكدت ان القانون الاساسي سيعكس تعكس تصورات السلطة إزاء علاقة الإدارة مع النقابة، بوصفهما الطرفين الأساسيين المعنيين بمشروع القانون الجديد.وفي مقدمتها حرصها على إبعاد القناعات السياسية والإيديولوجية عن العمل النقابي والمسؤولية في التسيير. واستحداث آليات تسمح بتقييم الأداء النقابي مع مراعاة التمثيل الحقيقي للنقابات.