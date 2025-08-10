اشتعال عدة حرائق في الغابات عبر مختلف الولايات !

سجلت مصالح الحماية المدنية، العديد من الحرائق في الغابات والأدغال والأحراش حتى الساعة 13 سا 30 دقيقة.

ففي ولاية بجاية، تم تسجيل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى آيت سلام بلدية إغرم. حيث تم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة. كما شب حريق في أدغال وأحراش بالمكان المسمى حي رابح امخوخ بلدية بجاية. أين تم إخماد الحريق كليا.

وبولاية جيجل، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قنامييد بلدية سيدي معروف. وتم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما بولاية البويرة، نشب حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية بورباش بلدية الأخضرية. ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبولاية سوق أهراس، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة عين ماكر بلدية مشروحة. ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.