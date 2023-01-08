اشتعال مقهى في تيبازة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من يوم الأحد، من إخماد حريق نشب داخل مقهى في ولاية تيبازة.

كما افاد بيان الحماية المدنية، أن الحريق اندلع في المكان المسمى حي علي عماري، بلدية ودائرة فوكة. وهذا في حدود الساعة الثانية و21 دقيقة صباحا.

وأشار البيان ذاته، أن الحريق تم إخماد والسيطرة عليه، ومنعه من الانتشار دون تسجيل خسائر بشرية.

وبلغت الحصيلة الأولية للوفيات جراء الحرائق في 3 ولايات شرقية 37 وفاة أوت الماضي.وقد إرتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات الني شهدتها ولاية الطارف إلى 30 وفاة و 161 اصابة.

وكان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد أعلن وفاة 26 شخصا بسبب الحرائق المندلعة في بعض ولايات الجمهورية.

وقد سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق. التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

كما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، “إنه على إثر الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس. وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة. سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية. للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها. وهو ما يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في الميدان. المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية والقرى المنكوبة.”