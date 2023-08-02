اشتهرت بلقب dame au chapeau.. وفاة جنيف دي فونتيني

توفيت جينيفيف دو فونتيني عن عمر يناهز 90 عاما ليلة الاثنين إلى الثلاثاء. قادت مسابقة ملكة جمال فرنسا بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عامًا، وأصبحت شخصية لا تنفصم في مسابقة الجمال.

ولُقبت “السيدة ذات القبعة”، بسبب قبعة بنما التي لم تتركها أبدًا. أصبحت جينيف دي فونتيني شخصية لا تنفصم في مسابقة الجمال هذه. التي قادتها بقبضة من حديد.

ولدت جينيفيف مولمان في 30 أوت 1932 في لونغوي (ميورث-موسيل)، في عائلة مكونة من عشرة أطفال كانت أكبرهم. سرعان ما لاحظت جينيفيف دي فونتيني من خلال ملابسها التي كانت ترتدي بدلات أنيقة منذ فترة المراهقة.

وانتقلت إلى باريس في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي لتتدرب هناك كخبيرة تجميل والتقت بلويز بوارو. المعروف باسم دي فونتيني ، الذي سيصبح رفيقها.

في الخمسينيات من القرن الماضي، عملت كعارضة أزياء في Balenciaga وانتُخبت Miss Elegance في عام 1957.

وفي عام 1981 ، بعد وفاة لويس ، تولت Geneviève de Fontenay مقاليد لجنة ملكة جمال فرنسا وحدها.

في السنوات الأخيرة ، ميزت جينيفيف دو فونتيني نفسها بشكل رئيسي من خلال تصريحاتها الصاخبة والملاحظات المثيرة للجدل.

كما كانت قد قاطعت الذكرى المئوية لمسابقات الجمال في فرنسا التي نظمتها TF1 في نهاية عام 2020.

أنجبت جينيفيف دو فونتيني ولدين من لويس بوارو. لودوفيتش ، الذي انتحر عام 1984 عن عمر يناهز 30 عامًا. وكزافييه من مواليد عام 1961.