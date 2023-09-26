اشتهر بدور الطبيب في سلسلة NCIS.. وفاة الممثل البريطاني ديفيد مكلوم

توفي الممثل البريطاني، الذي لعب دور الطبيب الشرعي داكي في مسلسل NCIS لمدة 20 موسما. عن عمر يناهز 90 عاما في أحد مستشفيات نيويورك.

وتوفي الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم، الذي لعب دور طبيب الطب الشرعي “Ducky” في مسلسل NCIS لمدة 20 موسما. عن عمر يناهز 90 عاما، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين.

وقالت شبكة سي بي إس إن الرجل الذي اشتهر لأول مرة لعامة الناس في الستينيات. من خلال لعب دور إيليا كورياكين الساحرة في مسلسل Very Special Agents. حيث توفي يوم الاثنين محاطًا بأسرته في أحد مستشفيات نيويورك.

وقال ابنه بيتر، بحسب الشبكة: “لقد كان الأب اللطيف والأروع والأكثر صبراً وحباً”.

وأضاف: “لقد كان مفتونًا بالعلم والثقافة وقام بتحويل هذه المشاعر إلى معرفة. مضيفًا أن والده كان سيتمكن من إجراء تشريح للجثة استنادًا إلى بحثه الذي دام عقودًا عن دوره في NCIS”.

كما كان ديفيد ماكالوم، وهو طالب في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية المرموقة في لندن. قد ظهر في أول فيلم له عام 1963 في فيلم The Great Escape. ولا سيما إلى جانب ستيف ماكوين. كما انخرط في الموسيقى في الستينيات وسجل أربعة ألبومات.

ولكن عندما تم اختياره في العام التالي ليلعب دور العميل السري السوفييتي الغامض إيليا كورياكين. في فيلم Very Special Agents، بدأت مسيرته المهنية بالفعل.

بشعره الأشقر الكثيف والسترات ذات الياقة العالية، كان ديفيد ماكالوم يمثل رمزًا معينًا للسحر. استمرت سلسلة Very Special Agents لمدة أربعة مواسم فقط، لكن شخصيته تبعته مدى الحياة.

منذ عام 2003، بدأ دوره كدكتور دونالد “داكي” مالارد، أخصائي الطب الشرعي في دائرة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية. NCIS، في السلسلة التي تحمل الاسم نفسه.

كما حقق نجاحًا حقيقيًا، حيث تابعه ملايين المشاهدين في الولايات المتحدة وحول العالم. واستمر بثه على التلفزيون الأمريكي طوال مواسمه العشرين.