اشتهر بدور بابلو إسكوبار..وفاة النجم أدان كانتو بسبب السرطان

توفي الممثل آدان كانتو عن عمر يناهز 42 عاما ، الذي ظهر في فيلم X-Men: Days of Future Past. وقام ببطولة مسلسل Cleaning Lady وDesignated Survivor وNarcos. إثر إصابته بسرطان الزائدة الدودية، حسبما أفادت مجلة Variety الأمريكية.

وقالت استوديوهات وارنر براذرز في بيان: “نشعر بالحزن الشديد منذ علمنا بوفاة أدان كانتو”. Television و Fox Entertainment، التي أنتجت بشكل خاص سيدة التنظيف، وهو فيلم تشويق لعب فيه أحد الأدوار الرئيسية.

وأضافت “لقد أشعل النار مؤخرًا على الشاشة بأداء قوي في Cleaning Lady. لقد أظهر مدى لعبته بالإضافة إلى ضعفه. إنها خسارة فادحة وقلوبنا مع زوجته وأولاده وأحبائهم”.

ولعب آدان كانتو دور رجل عصابة يقرر تجنيد أم شابة تشهد جريمة قتل في منظمته الإجرامية.

وتوافق على أن تكون مدبرة منزله مقابل توفير الحماية لابنها البالغ من العمر خمس سنوات. انتهى الموسم الثاني بشخصية أدان كانتو في السجن.

ويجري حاليًا تصوير الموسم الثالث ومن المقرر بثه اعتبارًا من 5 مارس في الولايات المتحدة. ولم تحدد وسائل الإعلام الأمريكية ما إذا كان منتجو فيلم Cleaning Lady. سيضطرون إلى إعادة تصوير اللقطات أو تغيير القصة بسبب وفاة Adan Canto.

وبدأ Adan Canto مسيرته المهنية في الموسيقى قبل أن ينطلق إلى التلفزيون في عام 2009.

وقد ظهر منذ ذلك الحين في عدة مسلسلات مثل Follow with Kevin Bacon وMixology وDesignated Survivor وNarcos.

وفي السينما، رأيناه يلعب دور البطل الخارق سولار في فيلم X-Men: Days of Future Past عام 2014.