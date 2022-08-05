اصابات كورونا في ارتفاع وتسجيل حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما تم تسجيل أول حالة وفاة، منذ أشهر وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 268033 إصابة.

في حين وصل عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6877 وفاة، مع تسجيل حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 98 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 179886. فيما يتواجد مريضين بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الخميس 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

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