اصابة امراة في حريق شقة بالشلف

أصيبت امرأة بحروق من الدرجة الأولى، جراء اندلاع حريق داخل مسكنها الكائن بالطابق الرابع لإحدى العمارات بالمدينة الجديدة لحي الشرفة بلدية الشلف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة 07 سا23د لأجل اخماد حريق مسكن. بالطابق الرابع لإحدى العمارات الكائنة بالمدينة الجديدة لحي الشرفة بلدية الشلف.

وخلف الحادث إصابة امرأة بحروق من الدرجة الأولى واحتراق غرفة ضيوف بمحتوياتها. في حين تمكنت فرق الاطفاء من إخماد الحريق ومنعه من الانتشار إلى باقي الغرف.

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