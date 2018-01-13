اصابة عشرين مسافر بجروح في تبسة

أخبار الجزائر
  • -
  • 1
اصابة عشرين مسافر بجروح في تبسة
بقلم هواري شالخ

أسفر حادث مرور، وقع امس الجمعة، بولاية تبسة عن إصابة 20 شخصا بجروح تتراوح اعمارهم (14شهرو58 سنة) على الطريق الرابط بين بئر العاتر والجزائر العاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية للولاية ، فإن الحادث نجم عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الرابط بين بئر العاتر والجزائر العاصمة

وقد تدخلت المصالح في حدود الساعة 22:45  عن طريق 4 سيارات اسعاف ليتم تحويل المصابين الى الاستعجالات الطبية لتلقي الاسعافات اللازمة.

للإشارة، فإن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 14  شهر58  سنة”، تم نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بالشريعة.

طالع أيضا

التعليقات (1)

  • زبزب

    دااااااااااااااااااااااااااااائما حبيبتنا حافلة HIGGER في الصدارة من حيث الارواح التي كانت سببا في مقتلها الى متى تعيث هذه الحافلة الخردة فسادا وتقتيلا في الجزائر 95 بالمائة من حوادث الطرق هذه الحافلة كانت سببا مباشرا فيها

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital