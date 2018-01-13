اصابة عشرين مسافر بجروح في تبسة

أسفر حادث مرور، وقع امس الجمعة، بولاية تبسة عن إصابة 20 شخصا بجروح تتراوح اعمارهم (14شهرو58 سنة) على الطريق الرابط بين بئر العاتر والجزائر العاصمة.
وحسب مصالح الحماية المدنية للولاية ، فإن الحادث نجم عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الرابط بين بئر العاتر والجزائر العاصمة
وقد تدخلت المصالح في حدود الساعة 22:45 عن طريق 4 سيارات اسعاف ليتم تحويل المصابين الى الاستعجالات الطبية لتلقي الاسعافات اللازمة.
للإشارة، فإن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 14 شهر58 سنة”، تم نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بالشريعة.
التعليقات (1)
دااااااااااااااااااااااااااااائما حبيبتنا حافلة HIGGER في الصدارة من حيث الارواح التي كانت سببا في مقتلها الى متى تعيث هذه الحافلة الخردة فسادا وتقتيلا في الجزائر 95 بالمائة من حوادث الطرق هذه الحافلة كانت سببا مباشرا فيها