اصابة فرق مستشفى العودة بغزة في قصف لجيش الإحتلال

وكان مدير المستشفى الاندونيسي، قد صرح في وقت سابق ان شظايا كبيرة جدا تطايرت نحو المستشفى. بعد قصف محيطه والذي أدى لدمار جزئي بالمبنى.

كما أوضح إلى أن المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 10812.

حيث يوجد بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

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