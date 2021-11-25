اصابة 3 أشخاص اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 50 بتندوف

أصيب 3 أشخاص، اثر حادث مرور تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع رونو سيمبول.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية للمركز المتقدم حاسي خبي بالطريق الوطني رقم 50 حوالي 30 كلم من قرية حاسي خبي إتجاه بلدية أم العسل لأجل هذا الحادث.

والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص منهم اثنان يعانيان من إصابات في مختلف الجسم.

اما الشخص الثالث فيوجد في حالة صدمة، اين تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ثم نقلو على جناح السرعة الى مستشفي حاسي خبي.