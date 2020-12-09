اصابة 4 أسود بفيروس كورونا باسبانيا

تأكدت السلطات البيطرية الإسبانية، من اصابة 4 اسود بفيروس كورونا في احد الحدائق الحيوانية بالمنطقة.

وقالت السلطات البيطرية الإسبانية، إن التحاليل أثبتت إصابة 4 أسود في حديقة حيوان في برشلونة بكوفيد-19، وذلك في ثاني إصابة معروفة لحيوانات من فصيلة السنوريات “القططيات” بفيروس كورونا المستجد.

وجرى فحص الأسود الأربعة وهي 3 إناث، إضافة لذكر يدعى بعدما لاحظ الحراس أعراضا طفيفة لفيروس كورونا عليها.

وتحقق السلطات في كيفية إصابة الأسود.

وتواصلت هيئة الخدمة البيطرية في برشلونة مع زملاء في حديقة حيوان برونكس بنيويورك، حيث سُجلت إصابة 4 نمور و3 أسود بالفيروس في أبريل.