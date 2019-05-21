عاجل

اصابة 4 أشخاص في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
اصابة 4 أشخاص في حادثي مرور منفصلين بتبسة
بقلم نادية بن طاهر

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، ببئر العاتر، في تبسة، أمس الإثنين، لأجل حادث مرور، أسفر عن اصابة 3 أشخاص.

وحسب بيان لذات المديرية، اليوم الثلاثاء، الحادث وقع بالمكان المسمى الجبانة، ببئر العاتر، على إثر اصطدام سيارتين سياحيتين،

حيث تم اسعاف المصابين، وتحويلهم إلى استعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة، لأجل حادث مرور، وقع بمدخل بلدية المزرعة، على إثر في انقلاب سيارة سياحية.

وأسفر هذا الحادث، عن اصابة شخص، والذي يبلغ من العمر 36 سنة، تم اسعافه وتحويله، إلى استعجالات العقلة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com