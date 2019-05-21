اصابة 4 أشخاص في حادثي مرور منفصلين بتبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، ببئر العاتر، في تبسة، أمس الإثنين، لأجل حادث مرور، أسفر عن اصابة 3 أشخاص.

وحسب بيان لذات المديرية، اليوم الثلاثاء، الحادث وقع بالمكان المسمى الجبانة، ببئر العاتر، على إثر اصطدام سيارتين سياحيتين،

حيث تم اسعاف المصابين، وتحويلهم إلى استعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة، لأجل حادث مرور، وقع بمدخل بلدية المزرعة، على إثر في انقلاب سيارة سياحية.

وأسفر هذا الحادث، عن اصابة شخص، والذي يبلغ من العمر 36 سنة، تم اسعافه وتحويله، إلى استعجالات العقلة.