اصابة 4 أشخاص في حريق مهول بوهران

اهتز حي المدينة الجديدة، بوهران، اليوم الخميس، على وقع حريق مهول، اندلع عل مستوى مطعم واقع بالطحطاحة، يتكون من طابق أرضي، وطابق أول.

وخلف هذا الحريق، اصابة 4 أشخاص، إثنان من جنس ذكر، وآخرين من جنس أنثى، تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 60 سنة.

حيث أصيب اثنان من المصابين، بحروق من الدرجة الثانية، على مستوى الأطراف السفلية والعلوية.

ونقل المصابون على جناح السرعة، إلى مصلحة الحروق التابعة لمستشفى أول نوفمبر الجامعي، لتلقي الإسعافات الضرورية.

وذلك بعد تدخل مصالح الحماية المدنية على الفور، عقب اتصال من أحد زملائهم، كان في اجازة سنوية.