اصطدام بين شاحنة وحافلة يخلف 6 جرحى بوهران

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 04، بلدية و دائرة وادي تليلات بولاية وهران.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا16د، من أجل حادث اصطدام بين شاحنة و حافلة. لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 04، بلدية و دائرة وادي تليلات.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 06 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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