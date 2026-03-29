اصطدام بين قطارين في البليدة..لا خسائر بشرية

تدخلت وحدة قطاع الحماية المدنية لشفة بالتدعيم من وحدات الحماية المدنية ليحياوي بن مالك. و بوعرفة وموزاية في حدود الساعة 09 سا 57 دقيقة. من أجل حادث اصطدام بين قطارين كهربائيين لنقل المسافرين. في نفس السكة عند النقطة الكيلومترية PK57 مدخل شفة اتجاه وهران.

حيث تم صدم القطار الأول من الجهة الخلفية “رحلة أغا إتجاه وهران” من طرف قطار كهربائي عادي “رحلة أغا إتجاه العفرون”. الحادث لم يخلف أي اصابات او أي حالات هلع لدى المسافرين. وتنقل مدير الحماية المدنية لولاية البليدة العقيد مختاري محمد رفقة مدير النقل لولاية البليدة. من أجلب معاينة مكان وقوع اصطدام القطارين.

