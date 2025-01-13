اصطدام تسلسلي بين 11 مركبة يخلف 10 جرحى في البليدة

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة صبيحة اليوم الإثنين، إثر حادث مرور خطير بولاية البليدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 04 سا 25د، من أجل حادث إصطدام تسلسلي لـ 11 مركبة “شاحنتين و حافلتين و 07 سيارات”. على مستوى محول بني تامو اتجاه وهران، بلدية بني تامو و دائرة وادي العلايق.

وخلف الحادث 10 جرحى لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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