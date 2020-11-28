اصطدام تسلسلي لـ 10 مركبات بمنحدر الأربعطاش يخلف 8 جرحى

خلف اصطدام تسلسلي لـ 10 مركبات بمنحدر الأربعطاش، اليوم السبت، 8 جرحى.

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لخميس الخشنة، مدعمة بالوحدة الرئيسية بومرداس في حدود الساعة 7:37 صباح اليوم لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي لـ 10 مركبات خفيفة على مستوى طريق السيّار شرق غرب الأربعطاش اتجاه الجزائر.

ووقع الحادث في النقطة المسماة اولاد والي، أسفر على 8 مصابين، بينهم 5 رجال و 3نساء.

وقد تم إسعاف الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقلهم الى مستشفى الأخضرية.

وجددت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس نداءها الوقائي لفائدة السائقين لتوخي الحيطة والحذر وعدم إفراط في السرعة، واحترام قانون المرور.