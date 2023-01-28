اصطدام حافلة بجدار منزل بحي 70 مسكن في تيبازة

انحرفت حافلة لنقل المسافرين نوع “طاطا “كانت بدون ركاب عن مسارها، بعد أن فقط السائق السيطرة عليها.

مما أدى إلى اصطدامها بالجدار الخارجي لمنزل في الطابق الأرضي لعمارة بالمكان المسمى حي 70 مسكن بلدية تيبازة.

مما أدى إلى إحداث حالة من الرعب والخوف لدى سكان العمارة ،حيث تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية تيبازة على الفور .

ولحسن الحظ أن الحادث لم يخلف أي ضحايا، كما فتحت مصالح الأمن تحقيق لمعرفة السبب الحقيقي لوقوع هذا الحادث.