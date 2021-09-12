اصطدام سيارتين يخلف إصابة 9 أشخاص في سكيكدة

خلف حادث اصطدام سيارتين سياحيتين بالمنطقة المسماة جبل السدمة بلدية تمالوس في سكيكدة، إصابة 9 أشخاص من الجنسين. تتراوح أعمارهم ما بين 10 و64 سنة.

وقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية تمالوس هذا اليوم على الساعة 10ساو34د، لإجلاء الضحايا المصابين بجروح وكسور مختلفة. وبينهم مصاب في حالة إغماء وآخر في حالة صدمة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان. وتم نقلهم على متن سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية.