اصطدام 3 سيارات وسط قسنطينة يتسبب في حريق

تدخلت فرق الحماية المدنية اليوم الأربعاء عند الساعة 15:26، إثر حادث مرور وقع بالقرب من محطة زعموش لنقل المسافرين ببلدية قسنطينة.

الحادث تمثل في اصطدام ثلاث سيارات، مما أدى إلى اشتعال حريق في محرك إحدى السيارات. وعلى الفور، باشرت فرق الإسعاف والإطفاء تدخلها، وتمكنت من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى السيارات المجاورة أو الممتلكات المحيطة.

وأسفرت العملية عن عدم تسجيل أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على المادية فقط. وأكدت خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية أن التدخل تم بكفاءة وسرعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

