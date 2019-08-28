اصلاح عطب التسرب المائي ببلقايد في وهران

تدخلت شركة المياه والتطهير سيور، بوهران، لإصلاح عطب التسرب المائي، بمشروع السكنات الايجارية العمومية، منطقة بلقايد، بلدية بئر الجير.

يأتي هذا تبعا للتقرير الذي بثته قناة النهار، واستنادا على شكاوى مواطنين بحدوث تسرب كبير للماء من قناة توزيع.

وبعد تدخل وزارة الموارد المائية واتصالها بالمديرية لولاية وهران، تم تدخل الجهات المعنية، من بينها شركة المياه والتطهير سيور.

حيث تم اتخاذ الاجراءات لمعالجة مشكل التسرب المائي، بقناة التوزيع الموونة لحي 200 مسكن.

وهذا من خلال وقف ضخ المياه، وربط الحي بقناة اخرى، كحل استعجالي لعدم قطع المياه الشروب عن قاطنيه.

من جهتها، أكدت مديرية المياه لولاية وهران، أن مشكل التسرب تم تسجيله منذ اربعة ايامن نتيحة الرفع من نسبة الضخ.

كما تلقت هذه الأخيرة، شكاوى من قبل أصحاب الطوابق العليا للعمارات، بسبب تذبذب وصول المياه الى الطوابق العليا للعمارات.

وقد أدى هذا الى وقوع العطب، وانفجار القناة.

وأشارت أن مصالح الاوبيجي، أشرفت قبل اكثر من 7 أشهر على حفر شطر جديد، لتحويل القناة.

ويأتي هذا بعد تعرض أرضيتها للانزلاق، لكن لم يتم استكمال اشغالها في وقتها المحدد.