اصنعوا لقلوبكم ثوبا من التفاؤل..

تفننوا في حياكة التفاؤل جيداً، أخيطوا تمزُقات اليأس، ورقعوها بالدعاء، ألبسوها لقلوبكم كل يوم فهي تستحق ذلك، واعلموا أن أفضل الخيوط لصنع ذلك، هي الثقة بالله.

التفاؤل دواء بلا أعراض، وشفاء لكثير من الأمراض، لا تصلح الحياة إلا به، ولا يستريح الإنسان إلا بسلوك طريقه. ولا طريق أقرب للفرج من طريقه.

التفاؤل يجعلك تعيش حياتك بفرح، فكم من حلم صار، واقعا بالتفاؤل، حُسن ظنك يمنحك النجاح قبل اكتماله. بينما التشاؤم يذيقك حسرة الفشل قبل حدوثه.

التفاؤل بالحياة واليقين بأن الأيام الجميلة قادمة يزيدك، ثقة بنفسك فأفتح قلبك للحياة تجد الأجمل.

اجعل التفاؤل أساس طريقك في الحياة وإن أتعبتك أيامك ونفذت طاقتك. تفائل بأن هُناك طرقاً أخرى تنتظرُك، مليئة بما يُبهج روحك ويجدد شغف الحياة بك.

إذا سعيت لأمرٍ ثم لم تصلِ، تجاوز اليأس بالتحفيز والأملِ، فما فات مات وفي الآمال متسعٌ وفسحة الوقت للساعينَ لمْ تزل. قاوم لا زال في الحياة مُتسع لتحل.