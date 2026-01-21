اضطرابات جوية صعبة ..تحذير لأصحاب القوارب الراسية عبر جميع الموانئ

أصدرت شركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة بيانا هاما بخصوص اضطرابات جوية صعبة وسوءٍ في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

وتعلم الشركة في بيانها كافة أصحاب القوارب الراسية عبر جميع الموانئ الـ46 المتواجدة على المستوى الوطني، أنه من المرتقب تسجيل اضطرابات جوية صعبة وسوء في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

ولهذا، تدعو الشركة جميع أصحاب القوارب التقرب من الموانئ من أجل معاينة وضعية قواربهم. والتأكد من سلامة التثبيت والربط، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي أي مخاطر أو أضرار محتملة.

وأكدت الشركة أنه من المنتظر تسجيل ذروة العاصفة يوم السبت 24 جانفي، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.