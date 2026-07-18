اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى شرق البلاد

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت اضطراب حركة بعض الرحلات المبرمجة من وإلى شرق البلاد.

وأوضح بيان للجوية الجزائرية أن التقلبات الجوية المسجلة على مستوى عدد من المطارات بشرق البلاد تسببت في اضطراب حركة بعض الرحلات المبرمجة من وإلى هذه الوجهات.

وبهذا يتقدم المجمع بخالص اعتذاراته عن الإزعاج الناجم عن هذه الظروف الخارجة عن نطاق إرادته.

ولمزيد من المعلومات، يرجى من زبائننا الكرام الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالخطوط الجوية الجزائرية عبر الرقم القصير 3302.