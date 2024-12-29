اضطرابات في برنامج الرحلات الجوية من وإلى مطاري قسنطينة وليون

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن اضطرابات في برنامج الرحلات من وإلى مطارات قسنطينة وليون، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، فإنه تم تسجيل تأخيرات في برنامج الرحلات التي تربط بين مطاري قسنطينة وليون.

وذلك اثر اضطرابات جوية تمثلت في طبقات كثيفة من الضباب في مدينة قسنطينة وليون الفرنسية.

وأشارت إلى أنه هذه التأخيرات من المتوقع أن تستمر بسبب هذه الاضطرابات الجوية يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، في الرحلات المغادرة والواردة من وإلى مدينة قسنطينة، ومن وإلى مدينة ليون الفرنسية.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لفائدة زبائنها المتأثرين جراء هذا الاضطراب في برنامج الرحلات، مقدمة عتذاراتها عن أي إزعاج ناتج عن هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا.