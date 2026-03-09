اضطرابات في توزيع المياه بعد كسر قناة رئيسية بولاية بومرداس

أعلنت مصالح ولاية بومرداس عن تسجيل كسر مفاجئ على مستوى القناة الرئيسية بقطر 2000 ملم التابعة لنظام تحويل المياه تكسابت - محطة تحلية مياه البحر كاب جنات (1 و2) وقورصو، والممولة لكل من ولايتي الجزائر وبومرداس، ما تسبب في اضطرابات مؤقتة في توزيع المياه الصالحة للشرب بعدد من البلديات.

وأوضح بيان الولاية أن هذا العطب أثر بشكل مباشر على عملية التزويد بالمياه، الأمر الذي سينعكس على برنامج التوزيع في عدة بلديات، على غرار بومرداس، الثنية، تيجلابين، قورصو، بودواو، بودواو البحري، الخروبة، بوزقزة قدارة، الأربعطاش، أولاد هداج، أولاد موسى وخميس الخشنة.

وفي هذا السياق، باشرت الفرق التقنية التابعة لكل من شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، والجزائرية للمياه وحدة بومرداس، إضافة إلى الديوان الوطني للتطهير، أشغال التدخل والإصلاح بعين المكان بشكل مستعجل، من أجل التكفل بالعطب المسجل وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية في أقرب الآجال.

وأكدت مصالح الولاية أنها تتابع عن كثب عملية التدخل بالتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية، مع تسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية لضمان استكمال الأشغال في أسرع وقت ممكن.

كما طمأنت المواطنين القاطنين بالبلديات المعنية بأنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الاضطرابات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب إلى غاية استكمال عملية الإصلاح وعودة التموين بشكل عادي.

ودعت مصالح الولاية المواطنين إلى التحلي بروح التفهم وترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة الاستثنائية إلى غاية الانتهاء من أشغال الإصلاح واستئناف التزويد تدريجيا.