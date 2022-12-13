اضطرابات في رحلات “باريس الجزائر”

تشهد العديد من الرحلات الجوية بمطار العاصمة الفرنسية شارل ديغول، غدا الأربعاء، اضطرابات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث من القرر أن يتم إلغاء وتحويل العديد منها نحو مطارات أخرى .

وعلمت النهار من مصادر مقربة من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم إلغاء إحدى الرحلات الجوية التي تربط بين فرنسا والجزائر مع شركة الجوية الجزائرية.

ويتعلق برحلة باريس- الجزائر العاصمة التي كانت من المقرر أن تنطلق على الساعة السابعة صباحا من مطار شارل ديغول باتجاه مطار هواري بومدين.

وأوضحت ذات المصادر، بأن هذه الرحلة التي تم إلغاؤها بسبب التساقط الكثيف للثلوج بالعاصمة الفرنسية باريس، تم تعويضها بالرحلة المبرمجة على الساعة التاسعة صباحا.

وبذلك، فإن المسافرين المتضررين من الرحلة الملغاة، بإمكانهم السفر عبر الرحلة المبرمجة على الساعة التاسعة صباحا.