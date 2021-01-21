اضطرابات في سير القطارات بين العاصمة-الثنية بسبب حادث دهس

أخبار الجزائر
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اضطرابات في سير القطارات بين العاصمة-الثنية بسبب حادث دهس
بقلم أسماء.ع

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن وجود اضطرابات وتأخرات في حركة سير القطارات على الخط العاصمة-الثنية.

وأوضحت الشركة، أن الاضطرابات راجعة إلى تسجيل حادث دهس لشخص، أصيب بجروح خفيفة من طرف قطار متوجه نحو الثنية.

 ووقع الحادث، على مستوى منطقة “كوريفة”، بلدية الحراش، بحوالي الساعة التاسعة والربع دقيقة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المسافرين، بأنه يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية.

ودعت المؤسسة إلى استعمال الممرات الخاصة بالراجلين، تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.


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