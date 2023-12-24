اضطرابات وتأخير في الرحلات الجوية الدولية

بدأ العشرات من موظفي شركة المناولة الأرضية الإماراتية دناتا إضرابا اليوم الأحد في مطار جنيف. مما تسبب في اضطرابات وتأخير في الرحلات الدولية.

وقالت نقابة SSP على شبكة X (تويتر سابقًا) إن الإضراب بدأ الساعة الثالثة صباحا. للمطالبة بـ “ظروف عمل أكثر كرامة وأجور أفضل”.

وتجمع نحو 80 موظفا في الشركة الإماراتية، التي تدير نحو 20% من حركة مطار جنيف. أمام المطار وهم يرتدون سترات الفلورسنت الصفراء، ويلوحون بلافتات كتب عليها رسائل مثل “دناتا تقتلني”. أو “أجور غير مستقرة تعني طائرات متوقفة عن الطيران”.

تم بالفعل تأجيل ثلاث رحلات، بما في ذلك رحلتان طويلتان، صباح يوم الأحد. حسبما ذكرت وكالة ATS-Keystone نقلاً عن المتحدث باسم مطار جنيف إجناس جانيرات.

كما قالت إدارة المطار إن موظفي دناتا سيديرون 85 رحلة من أصل 419 رحلة مقررة في جنيف يوم الأحد. وهو يوم مزدحم بشكل خاص حيث من المتوقع أن ينقل 52 ألف مسافر.

توظف دناتا حوالي 600 موظف في جنيف، يتولون مختلف العمليات الأرضية – إصدار التذاكر، ومناولة الأمتعة. وما إلى ذلك – نيابة عن العديد من شركات الطيران. بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية.

كما يتعلق الخلاف بظروف العمل ورواتب موظفي دناتا الذين يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 5%. فيما تقترح الإدارة زيادتها بنسبة 3%.

ويطالب الموظفون أيضًا بدفع مكافأة المشقة للأشخاص الذين يكون عملهم صعبًا بشكل خاص.

من جانبها تخلت إدارة دناتا عن مشروع مثير للجدل يهدف إلى خفض أموال التقاعد لموظفيها.

وقال ألكسندر كونيغ، عضو إدارة الشركة الإماراتية، إن الشركة ما زالت “مصممة على التوصل إلى اتفاق”. لكنها تعتبر أي توقف عن العمل “غير متناسب” و”غير قانوني”.