اضطراب الأنترنت بسبب أعمال تخريب.. تعليمات صارمة لإعادة الخدمة سريعًا

تنقل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، مساء اليوم الثلاثاء، للوقوف ميدانياً على عملية إصلاح شبكة الألياف البصرية التي تضررت جراء عملية تخريب.

وقد تسببت عملية تخريب في اضطراب خدمة الأنترنت، كما مست بعض الخدمات الإدارية بغرب الجزائر العاصمة.

وتم تجنيد مصالح الصيانة التقنية التابعة لاتصالات الجزائر بشكل مكثف، من أجل إصلاح الشبكة في أقرب الآجال.

وعاين الوزير حجم الأضرار الناجمة عن أعمال السرقة والتخريب التي مست البنية التحتية للاتصالات، وأسفرت عن إتلاف حزمة من كابلات الألياف البصرية.

وخلال هذه الخرجة، أسدى الوزير تعليمات صارمة بتسخير كل الوسائل البشرية والتقنية اللازمة، للتكفل العاجل بإعادة الخدمة في أقرب الآجال، حيث تتواصل عملية الإصلاح حالياً إلى غاية استرجاع الشبكة لوضعها الطبيعي.

كما اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع المصالح التقنية لاتصالات الجزائر، كافة التدابير الاستباقية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وجودة التدفق عبر منطقة غرب العاصمة، والتقليل من آثار هذا الحادث على المواطنين والمؤسسات.