اضطراب الرحلات بسبب اعتراض السكة الحديدية من طرف أشخاص

أعلنت شركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، أن الرحلات باتجاه الناحية الغربية للجزائر العاصمة (الجزائر-العفرون) ستشهد اضطرابا.

وحسب بيان الشركة، فإن الاضطرابات ناجمة عن اعتراض خط السكة الحديدية، بين بني مراد والبليدة، من طرف أشخاص، على مستوى خزرونة.

وأضاف البيان ذاته، أن الرحلات المتوجهة إلى وهران على الساعة الثامنة والعاشرة صباحا ستشهد تأخرا غير محدد.

ويتعلق الأمر كذلك، بالقطار الذي يضمن الرحلة من وهران باتجاه الجزائر العاصمة، حيث سيعرف توقفا في محطة البليدة.

كما أن الرحلات باتجاه الضاحية الغربية للعاصمة، ستكون بين الجزائر وبني مراد ذهابا وإيابا وما بين العفرون والبليدة ذهابا وإيابا.