اضطراب جوي بداية من الأحد على هذه الولايات !

افادت، مصالح الأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية، ستعرف تغيرا بداية من مساء يوم الأحد المقبل. وهذا تزامنا مع الدخول المدرسي الذي سيكون يوم 21 سبتمبر.

وأشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن التغير في الوضعية الجوية سيمس بداية المناطق الغربية للوطن. حيث ستشهد تساقط أمطار مفوقة برعود. كما سيمتد هذا الاضطراب الجوي تدريجيا ابتداء من يوم الاثنين على المناطق الوسطى خصوصا الداخلية. ليلتحق بالمناطق الشرقية في مساء اليوم نفسه.

ويرتقب أن تكون الأمطار على شكل زخات أحيانا ومرفوقة برعود.

في حين، ستشهد الساورة وشمال الصحراء هي الأخرى، تساقط بعض الأمطار بداية من يوم الأحد إلى الاثنين.