اضطراب جوي بداية من الأربعاء المقبل

أعلنت، اليوم السبت، جل النماذج الرقمية للرصد الجوي على دخول اضطراب جوي يكون نشيط الفعالية بداية من يوم الأربعاء المقبل. كما جاء في النماذج، تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على أغلب المدن الوسطى والشرقية والغربية للبلاد.

وستعرف هذه المناطق اضطراب جوي نشيط الفعالية منخفض، ومحمل بكتلة هواء باردة. في حين ستعمل على تساقط الأمطار قادمة من شمال أوروبا نحو مناطق الوسطى والشرقية للبلاد.

كما ستشهد اغلب المرتفعات الداخلية التي يصل علوها 900 إلى 1000 م تساقط كثيف للثلوج .

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أما خلال هذه الأيام، ستكون الأجواء ربيعية، مع انتشار كثيف للضباب على المناطق الغربية والوسطى. كما ذكر الديوان، كل من ولايات وهران، تيبازة، تيزي وزو، مستغانم، العاصمة، عنابة، سكيكدة، اين ستكون الرؤية جد رديئة.

في حين ستزول بداية من يوم الاربعاء، مع دخول الاضطراب الجوي بالكتلة الهوائية.

وعن درجات الحرارة إلى غاية يوم الثلاثاء، فستكون بمعدلها الفصلي، حيث ستتراوح بين 2 إلى 10 درجة في المناطق الشمالية. و7 إلى 15 على المناطق الجنوبية للبلاد.

في حين، ستكون مرتفعة خلال الظهيرة، عبر مختلف المناطق الشمالية، حيث ستتراوح بين 20 إلى 25 درجة بالغربية والوسطى. وبين 25 إلى 33 درجة في المناطق الجنوبية على غرار إن قزام وبرج باجي مختار.

أما عن حالة البحر خلال الساعات المقبلة، فسيكون مستقر وهادئ على طول الشريط الساحلي. في حين سيكون يوم الثلاثاء، هائج ومضطرب، برياح غربية وامواج من مترين إلى غاية 3 أمتار على السواحل الغربية.