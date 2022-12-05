اضطراب جوي بداية من الثلاثاء

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الاثنين، أن اضطراب جوي ضعيف النشاط، يتمثل في تساقط الأمطار الرعدية. وهذا بداية من يوم غد الثلاثاء على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. على غرار غرداية، الوادي، تقرت، ورقلة، حاسي مسعود. ولن تتعدى 10 ملم محليا.

كما ستشهد، المناطق الشمالية للوطن هي الأخرى اضطراب جوي،متمثل في تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 30 ملم محليا. للوطن حسب التةوقعات طويلة المدى بداية من يوم غد إلى غاية السبت.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من رياح قوية تصل سرعتها 50 كلم/سا مرفوقة بزوابع رملية في ولايتين. كما اشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الرياح مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء. في حين، ذكر التنبيه ذاته، أن الولايتين المعنيتين بالرياح والزوابع الرملية هي كل من البيض والنعامة.

وحسب نفس التوقعات لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الإضطراب الجوي سيكون محمل أيضا بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة التي ستكون جد باردة على الهضاب العليا والمناطق الداخلية. خاصة خلال الصبيحة والليل أين ستصل إلى -2 درجة على ولايات الجلفة، تيارت، النعامة، ومنطقة مشرية. بينما لن تتعدى 5 درجات على المناطق الساحلية.

أما درجات الحرارة القصوى فستكون أيصا باردة حيث لن تتعدى 12 درجة مئوية على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 15 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية. ومن 25 إلى 27 درجة بالجنوب. وتشير ذات التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستبقى باردة ومنخفضة طيلة الأسبوع المقبل بسبب منخفض للضغط الجوي.