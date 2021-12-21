اضطراب جوي بداية من الخميس وارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات الغربية ستشهد قدوم اضطراب جوي بداية من الخميس المقبل. كما أشارت المصلحة، إلى أن المناطق الشمالية ستعرف اضطراب بداية من الأحد المقبل.

في حين يترقب أن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية، خاصة الهضاب العليا بداية من ليلة الخميس القادم. كما تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 إلى 30 ملم محليا. وخلال الظهيرة، ستكون الأجواء مستقرة بالنسبة للمناطق الوسطى والشرقية.

كما تشير النماذج الرقمية، أن بداية من الأحد ستعرف المناطق الشمالية، تساقط أمطار 50 ملم محليا تستمر إلى يوم الاثنين. أما الجنوب الغربي، على غرار، بشار وتندوف تساقط بعض الأمطار المتفرقة حتى يوم غد الأربعاء وستكون مستقرة على العموم.

في حين، ستشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا، ابتداء من الأربعاء، بقالمة، الطارف، سوق اهراس، باتنة، خنشلة، تبسة، معسكر، تلمسان، الشلف،غليزان،سيدي بلعباس. كما ستتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 20 إلى 22 درجة.

وستكون الأجواء دافئة على العموم بالسواحل، مع تشكل الضباب خلال الصبيحة على اغلب المناطق الداخلية. كما سجلت العاصمة 18 درجة، وهران، عين تيموشنت، عنابة، جيجل، سكيكدة، 19 درجة، عين الدفلى 18 درجة، تيزي وزو والبويرة 19 درجة.

في حين سجل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في المناطق الجنوبية ارتفاع في الحرارة بـ30 درجة بأقصى الجنوب. وبشار، تندوف،إن صالح 25 درجة، إليزي، جانت، إن أمناس 27 درجة.

كما ستطون الرياح ضعيف وتطاير الرمل في الجنوب. أما البحر ليوم الغد الأربعاء، سيكون هادئ وجميل على أغلب السواحل الوطنية. حيث لن تتعدى الرياح 25 كلم باتجاه غربي شمالي غربي وعلو الامواج أقل متر واحد.

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