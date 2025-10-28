إعــــلانات
اضطراب جوي بداية من الخميس

بقلم أسماء.ع
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن قدوم إضطراب جوي في العديد من ولايات الوطن. و هذا بداية من يوم الخميس و إلى غاية يوم الجمعة.

في حين، أشارت مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن المناطق المعنية بالاضطراب الجوي هي المدن الشمالية الوسطى. و الشرقية.

كما سيرفق هذا الاضطراب الجوي بأمطار، أحيانا في شكل زخات رعدية. قد تكون محليا معتبرة. أما على المدن الجنوبية فستبقى الأجواء مستقرة يومي الخميس و الجمعة.

