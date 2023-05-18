اضطراب جوي بداية من اليوم الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن. وهذا طيلة نهار اليوم.

كما أشارت المصلحة ذاتها، على أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس. إضافة إلى العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، المدية. المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار.

في حين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، على كل من اليزي، إن صالح، أدرار، تندوف.

كما سيكون، البحر هائج ورياح قوية على طول الشريط الساحلي.