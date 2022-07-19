اضطراب جوي بداية من اليوم على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في عديد الولايات. كما أشار تنبيه المصلحة، إلى أن الأمطار مرتقبة من صبيحة اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

في حين، ذكر التنبيه الذي وضعته الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تيسمسيلت، المدية، البويرة، النعامة، برج بوعريريج، سطيف، سعيدة، تيارت، الجلفة، المسيلة، باتنة، البيض، الأغواط، تمنراست، برج باجي مختار، إن قزام، جانت.

كما وضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول، حذر من زوابع رملية في بعض الولايات الجنوبية. حيث يتعلق الأمر بكل من تيميمون، إن صالح، أدرار، تندوف. وهذا بداية من الساعة التاسعة صباحا الى غاية السادسة مساءً.