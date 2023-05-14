اضطراب جوي بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من اضطراب جوي على غرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن. كما أشار الديوان في نشرية خاصة أن هذه الأمطار مستمرة على غاية الثالثة من فجر الاثنين.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الطارف،عنابة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تبسة. أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، البيض، النعامة، الأغواط، خنشلة، تقرت، الوادي، المغير. بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة.

في حين، افادت الأرصاد الجوية، في تنبيه لها من هبوب رياح قوية، وزوابع رملية في العديد من الولايات الجنوبية. على غرار، الوادي، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الجلفة، الأغواط، تقرت، ورقلة. إضافة إلى المنيعة، تيميمون، بني عباس، بشار، تندوف، أدرار، إن صالح، إليزي.

الدرك يحذر وينصح

كما تشهد معظم ولايات الوطن خلال هذه الأيام الأخيرة تغير في الطقس تميزت بتساقط أمطار رعدية غزيرة. ومن المعروف أن الأمطار من المعيقات التي تواجه السائق التي يحتاج خلالها مهارة عالية للسيطرة على مركبته.

ومن جهته، قدم موقع “طريقي” جملة من النصائح من أجل قيادة آمنة في مصل هذه الأجولاء التي تعرف تساقط أمطار غزيرة. على غرار التفقد الدوري لكل من إطارات السيارة، مقاومات التكثف، مساحات الزجاج، معالجة وتصليح النوافذ التي بها خدوش أو كسور. والتي تشكل خطرا كبيرا خاصة في الليل كونها تشتت الضوء.

والسير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر. والتحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان. وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه. وكذا تجنب برك المياه قدر الإمكان، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة ولكونك لا تعلم مدى عمق هذه البرك. أو حتى احتوائها على أشياء خطرة مثل الزجاج أو غيره. كما أن وصول الماء البارد إلى المحرك الذي تكون درجة حرارته عالية قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية في محرك السيارة.

كما يمكن استخدم الإشارات التحذيرية والمصابيح أثناء هطول الأمطار بغزارة مع إيقاف المركبة على حافة الطريق إن استدعت الضرورة لذلك.