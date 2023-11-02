اضطراب جوي بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من اضطراب جوي عنيف، في العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار الرعدية مرتقبة في كل من ولايات بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة. بداية من منتصف الليل إلى غاية يوم الجمعة.

بالمقابل، ستشهد بعض الولايات الأخرى، هبوب رياح قوية بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية يوم الجمعة. وهذا في كل من العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تيموشنت. تلمسان، سكيكدة، جيجل، الطارف، بومرداس، وهران.