اضطراب جوي بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي، مصحوب، بأمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت النشرية الخاصة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو. بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، سوق اهراس، قالمة، قسنكينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، عين الدفلى، البليدة. إضافة إلى تبسة، أم البواقي، خنشلة، تيسمسيلت، غليزان، مستغانم، معسكر، تيارت. وهذا بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الأربعاء.

كما نبهت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية على كل من ولايات، وهران، عين تموشنت، تلمسان. سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، النعامة. وهذا بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية مساء اليوم.

وحذرت من جهتها، المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين، ودعتهم إلى رفع درجة الحيطة وتوخي الحذر خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي الى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

وشددت الحماية المدنية على مراقبة الأولاد، والحرص على عدم تواجدهم بالوديان والبرك المائية والسدود. والحذر من الأسلاك الكهربائية، التي بإمكانها أن تسقط بفعل الرياح القوية

ودعت المديرية المواطنين للإتصال بمصالحها في حالة خطر عبر الرقم الأخضر “1021” و رقم النجدة “14”.