اضطراب جوي بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن العديد من مناطق الوطن، ستشهد اضطراب جوي. حيث حذرت في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم. وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن الاضطراب الجوي سيمس الولايات، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف.

في حين، حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بنفس الكميات، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة وسوق أهراس. وهذا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما، نبهت المصلحة ذاتها، في نشرية أخرى، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. أما الولايات المعنية فهي كل من سكيكدة، عنابة، والطارف.

وفي تنبيه بحري، من المتوقع أن يستمر هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم/سا. وعلو أمواج يصل إلى ثلاثة أمتار إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

أما السواحل المعنية، فهي كل من الغزوات، مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة. إضافة إلى دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والقالة.

في حين ستكون درجات الحرارة منخفضة جدا والأجواء باردة. تصل إلى 2 درجات تحت الصفر على المرتفعات ولن تتعدى 3 درجات على المناطق الداخلية و8 درجات على السواحل خلال الصبيحة والليل. وتتراوح مابين 5 إلى 10 درجات بالجنوب. أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح مابين 20 إلى 22 درجة على السواحل. ومن 16 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية. ومن 20 إلى 29 درجة بالجنوب.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تعود الأجواء إلى الصفاء بداية من مساء الأحد المقبل على كافة المناطق الشمالية.