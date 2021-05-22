اضطراب جوي بداية من يوم الأحد على هذه المناطق

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن اضطراب جوي ستشهده، غدا الأحد، الولايات الغربية والشمالية والشرقية، من الوطن.

وستكون البداية حسب ذات المصدر،من الولايات الغربية، بتساقط أمطار تتراوح بين 10 إلى 15 ملم محليا، بداية من ظهيرة الأحد.

وعن الولايات المعنية، هي كل من تيارت، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، وهران، مستغانم، الشلف، غليزان.

وتنتقل خلال الليل إلى الولايات الوسطى، حيث ستعرف أمطار متفرقة على كل من العاصمة، البليدة، المدية، البويرة.

وخلال صبيحة يوم الاثنين، سيخص الاضطراب الجوي، السواحل الشرقية، كبجاية، جيجل، سكيكدة، بكمية أمطار ضعيفة لا تتعدى 5 ملم.