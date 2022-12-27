أفادت المكلفة بالإعلام في الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن بعض مناطق الجزائر ستشهد قدوم اضطراب جوي خلال الأسبوع المقبل.

في حين، أشارت المكلفة بالإعلام، إلى أن “خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله ممكن يكون فيه تغير في الوضعية الجوية”. تابعة و”خلال يوم الأربعاء 4 جانفي سيكون اضطراب جوي بتساقط الأمطار بداية من الغرب ويلتحق إلى المناطق الوسطى”. وهذا “حسب النماذج الرقمية طويلة المدى”.

كما أوضحت، هوارية بن رقطة، للنهار، أن الكرة الأرضية في حاجة إلى العودة لتوازنها الطبيعي. قائلة “من غير الممكن أن تبقى الوضعية على حالها خلال الأيام القليلة القادمة علميا”. وأضافت بن رقطة، أن “علميا من المستحيل أن تبقى على حالها، لأن الأرض يجب أن ترجع وضعية الاستقرار والتوازن”.

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تستمر الأجواء الصافية والمشمسة على الولايات الشمالية للوطن. مع ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلها الفصلي إلى غاية نهاية الشهر.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة، ستبقى صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى لتصبح صافية ومشمسة على كافة الولايات الشمالية للوطن مع بعض السحب السفلى والتي تكون بدون فعالية على المناطق الداخلية الغربية.

وكما أشارت ذات النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستكون شبه صيفية في عز فصل الشتاء. بسبب مرتفع آزوري على المناطق الشمالية يعمل كحاجز ومانع لدخول الإضطرابات الجوية وتساقط الأمطار إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري. مع تسجيل ضباب كثيف خلال الصبيحة على السواحل الوطنية والمناطق الداخلية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وحسب النماذج الرقمية، فستكون باردة خلال الصبيحة والليل. وفوق معدلها الفصلي خلال الظهيرة.

كما ستتراوح درجات الحرارة مابين 0 إلى 10 درجات على المناطق الشمالية خلال الصبيحة والليل. أما درجات الحراة القصوى فستكون مرتفعة لتتراوح مابين 23 إلى 30 درجة مئوية على المناطق الشمالية. في حين تتراوح مابين 20 إلى 32 درجة.